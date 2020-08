FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt von Händlern beobachtete Rotation von Anlegern aus dem Technologiesektor zum Beispiel in Finanzwerte setzt sich auch am Mittwoch fort. Ähnlich wie am Vorabend in New York, wo die Aktien von JPMorgan mit einem Anstieg um mehr als drei Prozent zum Dow-Favoriten wurden, kletterten auch in Europa die Bankentitel besonders stark. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks war in der Sektorwertung mit einem Anstieg um 1,6 Prozent führend. Für ihn ist es das dritte Tagesplus in Folge.



Als Zugpferd für den Bankensektor erwies sich hierzulande die niederländische ABN Amro, deren Aktien dank euphorisch aufgenommener Verkaufspläne für etliche Geschäftsaktivitäten um fast acht Prozent anzogen. Sie waren so im europäischen Bankenindex der mit Abstand gefragteste Wert.



In Deutschland gehörten die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank mit 0,9 und 1,7 Prozent Plus zu den größten Gewinnern im Dax beziehungsweise MDax . Im EuroStoxx waren die Indexmitglieder Santander , ING , Intesa Sanpaolo , BNP Paribas und Societe Generale mit Anstiegen zwischen 1,6 und 2,2 PRozent führend./tih/fba

