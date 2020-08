Berlin (www.fondscheck.de) - Die asiatischen und allen voran die chinesischen Kapitalmärkte sind bislang deutlich besser durch die Covid-19-Turbulenzen gekommen als ihre europäischen und amerikanischen Pendants, so die Experten von Scope Analysis.Auch langfristig seien die Perspektiven für Investoren attraktiv. Die asiatischen Volkswirtschaften übernähmen mehr und mehr die Rolle als Motor des globalen Wachstums. Schon jetzt würden kaufkraftbereinigt rund 50% der globalen Wirtschaftsleistung auf Asien entfallen. Während der Asien-Krise 1997/98 hätten viele Länder in der Region unter Leistungsbilanzdefiziten und mangelnden Devisenreserven gelitten, zugleich habe eine hohe Abhängigkeit von Auslandskapital bestanden. Dieses Bild habe sich grundlegend gewandelt. Heute seien in Asien Leistungsbilanzüberschüsse und hohe Währungspolster eher die Regel als die Ausnahme, Kapitalimporte hätten an Bedeutung verloren. ...

