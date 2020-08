Tesla arbeitet offenbar an einem Bezahlsystem für seine Destination Charger - die Wallboxen, an etwa an vielen Hotels und Restaurants zu finden sind. Kern des Vorhabens ist die dritte Hardware-Generation des Tesla Wall Connectors, welche mehr Funktionen bietet - etwa das kostenpflichtige Laden. Wie Electrek in Erfahrung gebracht hat, schreibt Tesla derzeit die Betreiber der Destination Charger an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...