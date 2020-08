Zürich (awp) - Der Versicherer Swiss Life veröffentlicht am Donnerstag, 13. August, die Ergebnisse zum ersten Semester 2020. Insgesamt haben sechs Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. H1 2020 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2019 Betriebsgewinn 762 830* Reingewinn 523 617 (in Mrd Fr.) Geschäftsvolumen 11,3 14,1 Per ...

