FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwochmittag. Die 13.000er-Marke im DAX konnte nicht verteidigt werden. Der Index gibt derzeit 0,1 Prozent nach auf 12.936 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt indes um 0,2 Prozent zu auf 3.340 Punkte.

Mit Spannung wird auf die Eröffnung der US-Börsen gewartet, nachdem Präsidentschaftskandidat Joe Biden mit Kamala Harris die lang erwartete Vizepräsidentenkandidatin benannt hat. Als weiter belastend gilt die verfahrene Situation zwischen Republikanern und Demokraten über ein neues Konjunkturprogramm. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Fortsetzung der Unterstützung für US-Arbeitslose in Kraft gesetzt.

Reaktion auf Harris im Fokus

Hauptthema an den US-Märkten dürfte aber die Reaktion auf die Benennung von Kamala Harris als Vize-Präsidentin sein. Biden rutsche damit in Wirtschafts- und Steuerfragen deutlich weiter nach links, heißt es. Ob die Börse dieses Risiko bei einem Wahlsieg bereits eingepreist habe, sei fraglich, daher könne sie fallen. Andere Händler sehen aber gerade dadurch erhöhte Chancen für eine Wiederwahl von Trump, was die Börsen steigen ließe. "Beim Rutsch der Demokraten in Richtung 'progressive' haben sie viele Wähler der Mitte verprellt", sagte ein Stratege. Ihre Stimmen könnten dann Trump zufallen.

Daneben steht die US-Geldpolitik und die Inflation im Blick: Beim US-CPI wird mit einem Anstieg der Kernrate um 0,2 Prozent zum Vormonat gerechnet. Am Abend reden dann Boston-Fed-Präsident Rosengren, Dallas-Fed-Präsident Kaplan und San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly. Gut aufgenommen in Europa wird die Erholung der Industrieproduktion in der Eurozone um 9,1 Prozent im Juni. Dies lag zwar marginal unter den Erwartungen, zeige aber die erhoffte und deutliche Belebung.

Freenet haussieren dank Milliarden-Verkauf

Aktien von Freenet haussieren um 13,7 Prozent, nachdem der Verkauf der Tochter Sunrise an Liberty vermeldet wurde. Freenet hat nach Aussage aus dem Handel in der Vergangenheit betont, bei Kursen über 100 Franken je Sunrise-Aktie verkaufsbereit zu sein. Freenet erhält nun 1,216 Milliarden Franken für 11,05 Millionen Sunrise-Aktien. Dabei würden sie einen außerordentlichen Ertrag von über 300 Millionen Euro erzielen und könnten 800 Millionen zur Schuldentilgung verwenden. Gerade der hohe Verschuldungsgrad hatte Freenet in der Vergangenheit belastet. Zudem hofft die Börse auf Aktienrückkäufe und Sonderdividende. Sunrise steigen um 26 Prozent auf 108,70 Franken.

Eon leidet unter geringerer Stromnachfrage

Eon geben um 0,3 Prozent nach. Der Stromversorger musste die Jahresprognose senken. Die stillgelegten Industriekapazitäten durch die Coronakrise ließen den Stromverbrauch im zweiten Quartal um rund 10 Prozent sinken. Dies hatten Analysten jedoch so erwartet. Mit der gesenkten Prognose dürften Corona-Effekte nun bilanziell verarbeitet sein. Nach aktuellem Stand beziffert Eon die Belastungen mit 300 Millionen Euro. Die Mittelfristziele bestätigte der Versorger.

Von einer "runden Sache" ist im Handel mit Blick auf die Geschäftszahlen von ABN Amro (plus 8,4 Prozent) die Rede. Die Einnahmen bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, während der Gewinn besser als prognostiziert ausgefallen sei. Zudem liegt das Eigenkapital deutlich über den Schätzungen.

Just Eat Takeaway reagieren auf den Geschäftsbericht mit Aufschlägen von 4 Prozent an der Londoner Börse. Die UBS spricht von starken Halbjahreszahlen. Positiv heben die Analysten die EBITDA-Margenverbesserung von 6 Prozentpunkten hervor. Auch beim britischen Online-Modehändler Asos geht es nach erhöhtem Ausblick 5 Prozent nach oben.

Leoni hat wie erwartet schwache Zweitquartalszahlen vorgelegt und erholen sich um 4,1 Prozent. Der Autozulieferer hofft, den Tiefpunkt der Belastungen durch Corona im April erreicht zu haben. Stützend wirken auch Aussagen zu Vorbereitungen von eine Verkauf von Teilbereichen an Investoren.

Um fast 70 Prozent haussieren die Aktien des Online-Reifenhändlers Delticom. Hier überrascht ein erhöhter Gewinnausblick. "Die Restrukturierung scheint nun Früchte zu tragen", so ein Händler. Allerdings bleibe abzuwarten, ob der Turnaround auch nachhaltig sei. Denn den Umsatzausblick habe man leicht gesenkt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.339,76 0,23 7,64 -10,82 Stoxx-50 3.016,34 0,46 13,75 -11,36 DAX 12.935,84 -0,09 -11,05 -2,36 MDAX 27.536,53 -0,27 -73,16 -2,74 TecDAX 3.060,47 -0,68 -20,81 1,51 SDAX 12.426,84 -0,25 -31,49 -0,68 FTSE 6.215,84 1,00 61,50 -18,40 CAC 5.049,92 0,44 21,93 -15,53 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,44 0,04 -0,68 US-Zehnjahresrendite 0,67 0,03 -2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:55 Uhr Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1772 +0,24% 1,1732 1,1778 +5,0% EUR/JPY 125,74 +0,52% 125,27 125,35 +3,1% EUR/CHF 1,0756 -0,12% 1,0764 1,0781 -0,9% EUR/GBP 0,9024 +0,30% 0,8995 0,8992 +6,6% USD/JPY 106,83 +0,29% 106,78 106,47 -1,8% GBP/USD 1,3044 -0,06% 1,3043 1,3096 -1,6% USD/CNH (Offshore) 6,9449 +0,04% 6,9471 6,9408 -0,3% Bitcoin BTC/USD 11.518,51 +1,95% 11.337,76 11.526,47 +59,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,31 41,61 +1,7% 0,70 -26,8% Brent/ICE 45,11 44,50 +1,4% 0,61 -27,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,07 1.912,40 +1,0% +19,67 +27,3% Silber (Spot) 25,76 24,83 +3,8% +0,94 +44,3% Platin (Spot) 941,85 933,50 +0,9% +8,35 -2,4% Kupfer-Future 2,87 2,88 -0,3% -0,01 +1,7% ===

