Aktienspezialist Martin Currie wird von der Principles for Responsible Investment Association (PRI) für seinen übergreifenden ESG-Ansatz im vierten Jahr in Folge mit einem A+ bewertet. Julian Ide, CEO von Martin Currie: "Wir freuen uns, von der PRI wieder die höchstmögliche Bewertung in allen Kategorien erhalten zu haben, ist sie für uns doch eine weitere Anerkennung für unsere Leistungen in den Bereichen Stewardship, ESG und nachhaltiges Investieren." Die PRI informiert in ihrem jährlichen Bericht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...