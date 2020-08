Enel X hat in Bukarest und Umgebung ein Netzwerk von 34 Ladepunkten für Elektroautos installiert und in Betrieb genommen. Dabei handelt es hauptsächlich um AC-Lader mit 22 kW, aber auch einige DC-Lader mit bis zu 50 kW Ladeleistung. Die jetzige Installation in Bukarest ist Teil des Plans von Enel X Romania, ein landesweites Ladesäulennetz für Elektroautos in Rumänien mit rund 2.500 Ladepunkten bis ...

