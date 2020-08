Der skandinavische Platzhirsch für Hörbücher hat am Dienstag mit den Zahlen zum zweiten Quartal ergebnisseitig enttäuscht. Im Anschluss rauschte die Aktie rund acht Prozent in den Keller. Im heutigen Handel kann der AKTIONÄR-Hot-Stock allerdings eine kräftige Gegenbewegung einleiten. Denn die Analysten bleiben bullish.Doch zunächst zu den Zahlen: Unter dem Strich fiel ein Verlust von 0,91 Schwedische Kronen (0,09 Euro) im Berichtszeitraum an. Das stramme Wachstum und die damit verbundene aggressive ...

