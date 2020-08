Sommer-KNIGGE - Was ist im Sommer im Büro erlaubt?

Heißes Sommerwetter ist schön und genießen wir alle in der Freizeit. Aber was passiert, wenn die Temperaturen über 30 Grad ansteigen und kein Urlaub in Sicht ist? Nicht in jedem Büro ist eine kühlende Klimaanlage vorzufinden, so dass kollektives Schwitzen angesagt ist. Das warme Sommerwetter bringt gleichzeitig eine gewisse Lockerheit in der Gesamteinstellung mit sich. So mancher Mitarbeiter überträgt dies auf seinen Kleidungsstil und erscheint zu freizügig im Büro.

Je nach Art des Unternehmens und der Tätigkeit gibt es sicherlich unterschiedliche Vorgaben, auch ob jemand Kundenkontakt hat oder nicht. Deshalb sollte immer intern abgesprochen werden, was für die Vorgesetzten und Mitarbeiter geht und was nicht. So erspart man sich den peinlichen Auftritt.

Damit Sie keinen Styling-Fauxpas begehen:

Hier sind Sie ein paar Do's and Dont's für die Büro-Kleiderordnung im Sommer.

Styling-Knigge für Männer:

Muskelshirts

Freie Sicht auf die Achseln! Das geht gar nicht. Im Büro sollten die Schultern und die Achseln bedeckt sein. Denn welcher Mitarbeiter kann noch arbeiten, wenn er die Achselhaare des Kollegen im Blick hat?

