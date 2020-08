In zwei aktuellen Anleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die beiden vierjährigen 5,50%-Ferratum-Anleihen 2018/22 (A2LQLF) und 2019/23 (A2TSDS) trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen ein.

Aufgrund der bisherigen unverändert hohen Ertragskraft der letzten Jahre und der ungeminderten Attraktivität des Geschäftsmodells der Ferratum-Gruppe sowie der zusätzlichen Zins- und Rückzahlungsgarantie der Muttergesellschaft in Verbindung mit der Rendite der beiden Anleihen seien diese weiterhin "attraktiv", so die KFM-Analysten in ihrer Auswertung. Dabei wird der Effekt der Covid-19-Pandemie als "Ereignis vorübergehender Natur", mit einem vermuteten Rückgang der Umsätze und des Ergebnisses für das Jahr 2020 eingeordnet.

Die Ferratum Group ist 2005 als Pionier für mobile, kurzlaufende Mikrokredite an Privatpersonen in Europa gestartet und bietet seit 2016 auch Produkte mit längerer Laufzeit für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen an. Das Geschäft ist in drei Segmente eingeteilt: Konsumentenkredite, Geschäftskredite und Mobiles Banking (Mobil App Wallet).

Hinweis: Emittentin der beiden Anleihen ist die deutsche Tochtergesellschaft des Ferratum-Konzerns, die Ferratum Capital Germany GmbH. Als 100%-ige Tochter der finnischen Ferratum Oyj übernimmt sie Finanzierungs- und interne Dienstleistungs-Funktionen für die Gruppen-Gesellschaften.

Ferratum-Anleihe 2018/22

