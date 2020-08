Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch in den vergangenen fünf Handelstagen war erneut keine Neuemission im EUR-Benchmarksegment zu verzeichnen, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Damit bleibe es weiterhin bei EUR 67,25 Mrd. an in diesem Jahr emittierten EUR-Benchmarks. Das Ende der Sommerpause neige sich jedoch seinem Ende zu und so könnten bereits ab nächster Woche wieder Institute an ihre Investoren herantreten und damit die nun mehr als einen Monat anhaltende Flaute am Primärmarkt beenden. ...

