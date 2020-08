Am 10.08. kündigten wir eine Stop Loss-Setzung bei 9,25 USD in der Aktie des international renommierten Gaming-Plattformbetreibers ZYNGA (US98986T1088) an, nachdem die Aktie unmittelbar nach der Ergebnisvorlage des 2. Quartals, mit der sowohl die Umsatz- wie auch Gewinnschätzungen der Analysten verfehlt wurden, unter kräftigen Abgabedruck geriet.Im Zuge der auch gestern fortgesetzten Aktienkorrektur wurde daher nun o.g. Stop Loss - Marke von 9,25 USD gerissen, zu der wir nun die Aktie aus dem betreffenden Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV, in dem der Titel allokiert war, eliminieren.Im Gegenzug hierzu nehmen wir mit heutiger Eröffnung der Wall Street die Aktie von DECKERS OUTDOOR (US2435371073), einem international führenden Ausstatter in legeren Freizeitmoden (vor allem Schuhen und Sandalen) und Accessoires wie aber auch einem Kleidungsausrüster für Natursportarten (insbes. Wandern, Walking und Trekking) neu in das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV auf.

