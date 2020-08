Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vorbörslich sieht es an der Wall Street heute sehr gut aus. Alle großen Indizes sind deutlich im Plus. Gestern hatte der Dow Jones ebenfalls einen starken Start hingelegt, war dann aber im Laufe des Tages noch abgerutscht. Bei den Einzelthemen geht es heute um Freenet, Salzgitter, Moderna, Asos, Zalando, Just Eat Takeaway und Friwo. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.