Amsterdam und Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Huawei geht in Deutschland und Benelux - unter vollständiger Einhaltung aller aktuellen Mindestabstands- und Hygieneregeln - auf Tour. Ab Mitte August bis Ende Oktober werden über 24 Stops mit zwei Trucks, ausgestattet mit dem neuesten Produktportfolio für Privathaushalte, angefahren.Mit genügend Sicherheitsabstand können sich interessierte Installateure und Distributionspartner die neuesten Produkte zeigen lassen und sich mit dem Huawei FusionSolar-Team austauschen. Die Teilnehmer können ihre schönsten Momente der Tour in den sozialen Medien teilen und mit den Hashtags huawei fusionsolar roadshow solarbus wattkraft veröffentlichen und haben hierbei die Chance eine Huawei Smart Watch oder Smartphone zu gewinnen.Die ersten Stops für die Deutschland - Roadshow sind:18.08.20 Norderstedt/Strandhaus Norderstedt20.08.20 Schwerin/MV Seenplatte25.08.20 Berlin/Brandenburg Wasserski Ruhlsdorf27.08.20 Xanten/bagfiz am See Die ersten Stops für die Benelux - Roadshow sind:10. - 21.08.20: NORD - Dokkum, Zwolle24.08. - 04.09.20: SÜD - Roosendaal, Roermond07. - 18.09.20: MITTE - Haarlem, Kootwijkerbroek Weitere Termine auf www.solar-roadshow.com (http://www.solar-roadshow.com/) (Deutschland) oder https://solarbus.nl/ (Benelux). Hier können sich interessierte Unternehmen und Installateure auch für individuelle Termine anmelden und den Truck in ihre Richtung lenken.Es wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, um das COVID-19 - Risiko einzudämmen. Mund-Nasen-Schutz und Handdesinfektion werden bereit gestellt. Koordination und Durchführung wird von Huaweis VAP (Value Added Partner) Wattkraft übernommen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1227391/Huawei.jpgPressekontakt:Helen Zhanghelen.zhangshuo@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/4677675