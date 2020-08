Laut Bloomberg-Reichenliste ist Tim Cook in die Riege der Milliardäre aufgestiegen. Damit erreichte der Apple-Chef einen Meilenstein, der größtenteils nur von Gründern großer Konzerne erreicht wird. Dennoch hängt sein Vermögensaufbau stark an der Wertentwicklung der Apple-Aktie zusammen. Ein langfristiger Prozess, an dem Cook mitverdient.Der Großteil seines geschätzten Vermögens stammt aus Aktienpaketen. Laut Bloomberg besitzt der Apple-CEO aktuell rund 850.000 Aktien, die momentan 375 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...