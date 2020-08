Bei der Präsentation der Softbank-Zahlen zum ersten Quartal schlug Masayoshi Son ganz neue Töne an. Er will der Abkühlung der globalen Konjunktur Rechnung tragen, weitere Asset-Verkäufe stünden dabei auf der Agenda. Die Softbank-Group hatte für das Vierteljahr einen Nettogewinn von 1,26 Billionen Yen, umgerechnet rund 1,01 Milliarden Euro, berichtet.Der Nettogewinn für die Periode vom April bis Juni war der höchste in der Unternehmensgeschichte. Dabei zeigt sich das Parkett vielmehr bestürzt über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...