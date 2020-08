Danaher wird auch gerne als Mini Berkshire Hathaway bezeichnet, was inzwischen aber nicht mehr ganz richtig ist. Danaher hat sich nämlich zu einem der größten Unternehmen der Welt entwickelt und sich dabei auf 3 Kernbereiche fokussiert, nämlich Wasser, Labortechnik und Pharmaforschung. Von der Performance war Danaher daher sogar besser als Berkshire Hathaway die letzten Jahre. Dies gelang auch dank der starken Kultur und dem Danaher Business System, was auf Kaizen basiert. Was das genau ist wird auch im folgenden Video erklärt: ...

