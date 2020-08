NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Analystentreffen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 570 dänische Kronen belassen. Der Ausblick des Herstellers von Windturbinen auf die Profitabilität im zweiten Halbjahr sei stark, schrieb Analyst Malvika Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Haupttreiber dürften die Volumina der installierten Anlagen sein, etwas Rückenwind dürfte aber auch von den Preisen kommen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 12:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 12:43 / BST



ISIN: DK0010268606

