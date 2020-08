Plato Gold Corp. gibt den Abschluss einer vorläufigen mineralogischen und metallurgischen Studie zur Schwerkrafttrennung und Flotation von massivem Karbonatit aus der Niob-Liegenschaft Good Hope bekanntDGAP-News: Plato Gold Corp. / Schlagwort(e): Studienergebnisse Plato Gold Corp. gibt den Abschluss einer vorläufigen mineralogischen und metallurgischen Studie zur Schwerkrafttrennung und Flotation von massivem Karbonatit aus der Niob-Liegenschaft Good Hope bekannt12.08.2020 / 15:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Plato Gold Corp. gibt den Abschluss einer vorläufigen mineralogischen und metallurgischen Studie zur Schwerkrafttrennung und Flotation von massivem Karbonatit aus der Niob-Liegenschaft Good Hope bekanntToronto, 12. August 2020 - Plato Gold Corp. (TSX-V: PGC; Frankfurt: 4Y7 oder WKN: A0M2QX) ("Plato", oder das "Unternehmen"), ein Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von Liegenschaften im nördlichen Ontario, Kanada und Santa Cruz, Argentinien, gibt hiermit den Abschluss einer vorläufigen mineralogischen und metallurgischen Studie (die "Studie") auf Basis einer 39,8 kg schweren Bohrkernprobe aus dem Niob Projekt Good Hope, 45 km nordwestlich der Gemeinde von Marathon in Ontario bekannt.Die Studie wurde von Process Mineralogical Consulting Ltd. ("PMC") in Maple Ridge, B.C. durchgeführt, um festzustellen, ob sich das niobhaltige Karbonatitgestein aus der Good Hope Liegenschaft mit Hilfe der Schwerkrafttrennung und Flotation zu einem Konzentrat verarbeiten lässt. Es handelt sich hierbei um herkömmliche Methoden zur Niobgewinnung. Für die Studie verwendete PMC eine zuvor ausgewählte representative Gesteinsprobe aus Bohrloch PGH-18-10A von Plato's letzten Bohrprogramm (vgl. Pressemitteilung vom 19.09.2018).Die erste vorläufige mineralogische und metallurgische Studie lieferte ermutigende Ergebnisse. Obwohl aufgrund der begrenzten Anzahl an Tests sowie der geringen Probengröße eine Einschätzung hinsichtlich der Qualität des potentiell erreichbaren Konzentrats nicht möglich ist, wurden die folgenden wertvollen Informationen gewonnen: - In der Gesteinsprobe wurde Pyrochlor als einziges niobhaltiges Mineral festgestellt. - Das Pyrochlor ist nicht überwiegend ultrafein, nur etwa 4% der Pyrochlorkörner sind kleiner als 20 µm. - Es scheinen keinerlei schwere metallurgischen Probleme aufzutreten, die eine Gewinnung des Pyrochlors als Konzentrat durch kombinierte Schwerkraft- und Flotationsverfahren erschweren könnten. - Ein typisches Arbeitsablaufschema zur Niobgewinnung könnte sowohl Schwerkrafttrennungs- als auch Flotationsverfahren beinhalten: Die Schwerkrafttrennung könnte sich zur Verarbeitung des grobkörnigen Pyrochlors und die Flotation für feinkörnigeres Material eignen. Eine Wiedergewinnungsrate von ca. 70% wurde im Rahmen der angewandten Schwerkrafttrennungsverfahren mit einem vorläufigen groben Schaltungsaufbau (gravity rougher circuit) erreicht. - Ferner wurden ebenfalls Apatit und Zirconium im Rahmen beider Schwerkrafttrennungstestverfahren konzentriert. Wenn es möglich ist, diese verwässernden Stoffe von dem groberen Schwerkraftkonzentrat zu trennen, dann könnten diese eine mögliche, zusätzliche Einnahmequelle darstellen und der Niobgehalt ließe sich steigern. Diese Möglichkeit wird im Rahmen von zukünftigen Testarbeiten untersucht.PMC empfiehlt Plato unter anderem, weitere Flotationsstudien unter Einbeziehung eines Reagenzschemas durchzuführen. Hieraus lassen sich möglicherweise Rückschlüsse zur Realisierbarkeit einer Flotationsanlage ziehen und es könnten weitere Daten zum Niobgehalt im Pyrochlorkonzentrat sowie zum Wiedergewinnungsgrad ermittelt werden."Wir sind äußerst zufrieden mit diesen vorläufigen mineralogischen und metallurgischen Ergebnissen", sagte Anthony J. Cohen, Präsident und CEO von Plato. "Uns war das Potential für wertvolles Zirconium und Apatit in dieser Liegenschaft zusätzlich zu dem niobhaltigen Pyrochlor nicht bewusst. Ferner ist die angewandte Metallurgie konventionell und es wurden keine signifikanten Mengen Uran oder Thorium in den Gesteinsproben festgestellt, die zu hohen Kosten führen und/oder entsorgt werden müssen", fügte Anthony Cohen hinzu. "Wir freuen uns sehr auf unser nächsten Bohrprogramm vor dem Hintergrund dieser neuen wertvollen Erkenntnisse. Unser Ziel ist die Weiterentwicklung dieses Niobprojekts, das sich in einer erstklassigen Lage befindet. Herr John Fox, P. Eng. von Laurion Consulting Inc. ist die unabhängige "qualifizierte Person" gemäß den Bestimmungen der kanadischen Richtlinie NI 43-101. Herr Fox hat den PMC Bericht und diese Pressemitteilung überprüft und zudem die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.Die abgeschlossene vorläufige mineralogische und metallurgische Studie von Process Mineralogical Consulting Ltd., einem unabhängigen Labor, ist auf der Unternehmenswebsite www.platogold.com sowie auf www.sedar.com zum Download verfügbar. Email: hoewler2000@yahoo.de XING Profil: https://www.xing.com/profile/Maurice_HoewlerÜber Plato Gold Corp.Plato Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Listing an der TSX-Venture Exchange und Projekten in der Nähe von Marathon, Ontario, Timmins, Ontario sowie Santa Cruz, Argentinien.Die Niob-Liegenschaft Good Hope umfasst 254 Bergbauclaims, hiervon sind 227 sogn. "single cell claims", weitere 27 Bergbauclaims sind "boundary cell claims". Das Projektgebiet erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 5146 ha in den Gemeinden von Killala Lake und Cairngorm Lake in der Nähe von Marathon, Ontario. Plato besitzt 100% der Eigentumsrechte an der Good Hope Niob-Liegenschaft.Das Pic River Platinum Group Metals (PGM) Projekt besteht aus 111 "single cell claims" mit einer Gesamtfläche von 2247 ha in den Gemeinden Foxtrap Lake und Grain in der Nähe von Marathon, Ontario. 19 dieser Bergbauclaims schliessen sich direkt an die westliche Gebietsgrenze des Marathon PGM Projektes und somit auch an die Sally Lagerstätte von Generation Mining an.Das Projektgebiet in Timmins beinhaltet die vier Liegenschaften Guibord, Harker, Holloway und Marriott im Harker/Holloway Goldcamp östlich von Timmins, Ontario. Plato hält einen 50% Anteil an dem Guibord-Projekt, die restlichen 50% befinden sich im Besitz von Osisko Mining Inc. ("Osisko"). Osisko hält einen 80% Anteil an der Harker-Liegenschaft, während Plato hier einen 20% Anteil besitzt.In Argentinien besitzt Plato einen 75% Anteil an Winnipeg Minerals S.A. ("WMSA"), einem in Argentinien gegründetem Unternehmen. WMSA hält die Besitzrechte an der Lolita-Liegenschaft, die sich mit einer Vielzahl von zusammenhängenden Mineralrechten auf einer Gesamfläche von 9672 ha erstreckt. Die Arbeiten an dem Projekt sind so weit fortgeschritten, dass mit Bohrungen begonnen werden kann, oder die Liegenschaft im Rahmen einer Optionsvereinbarung an ein Partnerunternehmen weitergegeben werden kann.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Unternehmenswebsite www.platogold.com oder kontaktieren Sie:Anthony Cohen Präsident und CEO, Plato Gold Corp. Tel.: (+1) 416-968-0608 Fax: (+1) 416-968-3339 info@platogold.com www.platogold.comZukunftsbezogene InformationenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Bei allen Informationen, ausgenommen solche über historische Fakten, handelt es sich um zukunftsbezogene Aussagen. 