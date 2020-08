Media and Games Invest (MGI) veröffentlicht Halbjahresbericht Q2 2020 und erzielt 35% organisches Umsatzwachstum im Gaming-SegmentDGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Media and Games Invest (MGI) veröffentlicht Halbjahresbericht Q2 2020 und erzielt 35% organisches Umsatzwachstum im Gaming-Segment12.08.2020 / 15:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Media and Games Invest (MGI) veröffentlicht Halbjahresbericht Q2 2020 und erzielt 35% organisches Umsatzwachstum im Gaming-Segment* Umsatzanstieg um 97% auf EUR 30 Mio., u.a. bedingt durch 35% organisches Wachstum im Gaming-Segment In Q2'20 vs. Q1'20* EBITDA Wachstum um 68% auf EUR 6,3 Mio. und starker Free Cashflow verbesserten Net Leverage Ratio auf 3,6x in Q2'20 vs 4,2x in Q1'20* Nachhaltiges organisches Wachstum und eine starke M&A-Pipeline unterstützen die kürzlich erhöhte Prognose12. August 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Scale, Frankfurter Wertpapierbörse) veröffentlicht ihren Halbjahresbericht Q2 2020. Zu den Highlights gehören ein starkes Umsatzwachstum von 98% in H1'20 und ein beeindruckendes EBITDA-Wachstum von 54%, wobei das gesamte EBITDA in H1'20 auf EUR 11,6 Mio. (H1 2019: EUR 7,5 Mio.) gestiegen ist. Der operative Cashflow stieg um 86% auf EUR 10,8 Mio. (H1 2019: EUR 5,8 Mio.) und ermöglichte eine starke Reduzierung des Verschuldungsgrades (Net Leverage) in Q2'20.Verbesserung des Net Leverage um 14% auf 3,6x mit starker Interest Coverage Ratio von 3,5x Infolge des starken Umsatz-, EBITDA- und Cashflow-Wachstums im zweiten Quartal wurde die Leverage Ratio um 14% auf 3,6x gesenkt (Q1 2020: 4,2x), nachdem die Leverage Ratio in Q1'20 aufgrund des Barkaufpreises für Verve sowie des Auskaufs der gamigo-Minderheitsaktionäre angestiegen war. Auf der Grundlage des bereinigten EBITDA's war die Leverage Ratio sogar noch deutlich besser und verringerte sich per 30. Juni 2020 auf 3,2x gegenüber 3,7x per 31. März 2020. Das bereinigte EBITDA exkludiert die aktuellen Einmalkosten für Finanzierung und M&A und gibt somit eine Indikation für kommende Perioden in Bezug auf EBITDA- und Leverage-Entwicklung ab. Trotz der gestiegenen Finanzaufwendungen für die Investitionen in Q1'20 blieb die Interest Coverage Ratio stabil bei 3,5x in Q2'20 im Vergleich zu 3,6x in Q2'19 und unterstreicht das gesunde Verhältnis zwischen Profitabilität und Verschuldung auf der Bilanz.Starkes Wachstum der Spiele: 35% organisches Wachstum im Gaming-Segment in Q2'20 Im zweiten Quartal verzeichnet MGI ein organisches Umsatzwachstum von 35 % im Gaming-Segment im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Dies ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der negativen saisonalen Effekte, die in diesem Zeitraum üblich sind. Neben den Lockdown-Effekten aufgrund von Covid-19 in Kombination mit einer gesteigerten Marketingeffizienz sowie höheren Marketingausgaben führten insbesondere die Spieleerweiterungen zu einem deutlichen Anstieg der Anzahl neuer Spieler (bis zu 75%) und der Spieleraktivität (bis zu 31%). Wir sind besonders erfreut über die positiven Umsatzauswirkungen der umfangreichen Spieleerweiterungen in ArcheAge (Garden of the Gods) und in Trove (Delves).Nachhaltige Erlöse im Medienberiech: 26% EBITDA Steigerung im Mediensegment in Q2'20 Während das Mediensegment von MGI im zweiten Quartal mit EUR 11,2 Mio. einen leichten Umsatzrückgang von 11% verzeichnete (Q1 2020: 12,6 Mio. EUR), entspricht dies einer sehr starken Umsatzentwicklung im Vergleich zum Gesamtmarkt, der einen Rückgang von mehr als 30%* verbuchen musste. Die gute Lage des Mediensegments von MGI basiert auf den weniger zyklischen Segmenten Gaming und E-Commerce, was uns in die Lage versetzte, unter den für Medien schwierigen Marktbedingungen, die sich aufgrund von Covid-19 ergaben, eine gute Leistung zu erzielen. Während die Umsätze leicht zurückgingen, stieg das EBITDA aufgrund der Realisierung der erwarteten Kostensynergien um 26% auf 1,0 Mio. EUR (Q1 2020: 0,8 Mio. EUR). Des Weiteren hatte das Mediensegment einen sehr guten Start in Q3'20 und ist mit nachhaltigen Margenverbesserungen auf das Umsatzniveau vor Covid-19 zurückgekehrt. *Quelle: Uplers: The impact of covid-19 on digital agencies: A survey reportRemco Westerman (CEO): "Wir haben uns sehr gefreut und danken dem Team für die harte Arbeit und das Engagement während der schwierigen Covid-19-Zeit. Das Geschäft hat sich gut entwickelt, verstärktes Marketing und die Veröffentlichung von neuen umfangreichen Inhalten der bereits starken Spiele ermöglichten einen sehr erfreulichen Geschäftsverlauf. Die Realisierung von Synergien im anspruchsvollen Medienumfeld war ein Highlight, der nicht durch das starke organische Wachstum bei den Spielen überschattet werden sollte. Der Markt für unsere Medienleistungen und Spiele war stark, und die Aussichten stimmen uns zuversichtlich. Die Gelegenheit für weitere M&A sieht ebenso attraktiv aus."SELECTED KEY PERFORMANCE INDICATORS, MGI GROUPIn mEUR MGI Group MGI Group MGI Group MGI Group MGI Group 2020 Q2 2019 Q2 2020 H1 2019 H1 2019 FY Net Revenues 30.0 15.2 56.6 28.6 83.9 YoY Growth in 97% - 98% - 157% revenues EBITDA 6.3 3.8 11.6 7.5 15.5 EBITDA margins 21% 25% 21% 26% 19% Adj. EBITDA 6.7 3.9 12.7 8.4 18.1 Adj. EBITDA 22% 26% 22% 29% 22% margins Operational 3.8 2.3 6.6 4.5 7.8 EBIT Operational 13% 15% 12% 16% 9% EBIT margins Net Result 0.4 0.3 0.5 0.9 1.3 MGI GAMING SEGMENTIn mEUR 2020 Q2 2020 Q1 2019 FY Net Revenues 18.8 13.9 43.1 MGI revenue share 63% 52% 51% EBITDA 5.3 4.5 12.6 EBITDA margins 28% 32% 29% MGI MEDIA SEGMENT In mEUR 2020 Q2 2020 Q1 2019 FY Net Revenues 11.2 12.6 40.8 MGI revenue share 37% 48% 49% EBITDA 1.0 0.8 2.9 EBITDA margins 9% 7% 7% Der konsolidierte Zwischenabschluss der Media and Games Invest-Gruppe wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt und weder einer vollständigen Prüfung noch einer eingeschränkten prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.Hinsichtlich der Definition der wichtigsten Leistungsindikatoren verweist das Unternehmen auf die entsprechende Definition in seinem Q2-Bericht, der ab sofort auf der Website unter https://mgi.group/ verfügbar ist.Über Media and Games Invest plc: Media and Games Invest plc, MGI ist ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den Bereichen digitale Medien und Games. Dabei kombiniert das Unternehmen organisches Wachstum mit wertschöpfenden Übernahmen. Die MGI-Gruppe hat in den vergangenen 6 Jahren über 30 Unternehmen und Assets erfolgreich übernommen. Die übernommenen Firmen und Assets werden konsequent integriert und unter anderem wird Technologie eingesetzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Media and Games Invest ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.Disclaimer Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. 