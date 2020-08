MustGrow Biologics meldet erfolgreichen Wirksamkeitsnachweis für nicht selektives Bio-HerbizidDGAP-News: MustGrow Biologics Corp. / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Nachhaltigkeit MustGrow Biologics meldet erfolgreichen Wirksamkeitsnachweis für nicht selektives Bio-Herbizid12.08.2020 / 15:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Erfolgreiche Arbeiten an Wirksamkeitsnachweis für natürliches, nicht selektives Bio-Herbizid- Bekämpfung von kleinem Unkraut von der Wurzel aufwärts und möglicherweise auch von Unkrautsamen- Weitere Validierung von MustGrow's natürlichem Ansatz unter Nutzung des natürlichen Abwehrmechanismus von Senfkörnern- Bedarf an natürlichen Bio-Herbiziden nimmt zu, da Landwirte, Verbraucher und Regulierungsbehörden nach Alternativen zu chemisch-synthetischen Herbiziden suchenSaskatoon (Saskatchewan), 12. August 2020 - MustGrow Biologics Corp. (CSE: MGRO, OTC: MGROF, Frankfurt: 0C0) ("MustGrow" oder das "Unternehmen") meldet den erfolgreichen Wirksamkeitsnachweis für sein proprietäres, biologisches, nicht selektives Bio-Herbizid, das auf dem charakteristischen, auf Senf basierenden Ansatz von MustGrow zur Bekämpfung unerwünschter Schädlinge und Krankheiten basiert.Der Schwerpunkt der internen Arbeiten von MustGrow im Bereich von Bio-Herbiziden lag auf der Anwendung unserer natürlichem auf Senf basierenden Technologie bei kleinen Unkräutern und Unkrautsamen. Beobachtungen zeigten eine 100-prozentige Unkrautvernichtung, die die Pflanze im Vergleich zu den unbehandelten Kontroll-Unkräutern von der Wurzel aufwärts abtötet - eine Bestätigung früherer Versuche durch Dritte. Die Dauer der Kontrolle wurde aufgezeichnet und hat möglicherweise die Kontrolle der Unkrautsamen selbst verdeutlicht.Dies bestätigt weiterhin den naturwissenschaftlichen Ansatz von MustGrow, der den natürlichen Abwehrmechanismus des Senfkorns nicht nur als Bio-Pestizid, sondern nun auch als Bio-Herbizid nutzt. MustGrow ist nun im Begriff, umfassendere Studien durchzuführen, um die Wirksamkeit, die Anwendungsmengen und die Dauer der Kontrolle erneut zu bestätigen. Das Unternehmen rechnet mit weiteren Studienergebnissen noch vor Ende 2020."Die sich weiterentwickelnden Eigenschaften unseres Wirkstoffs als nicht selektives Bio-Herbizid stellen eine Schlüsselanwendung unserer bemerkenswerten, auf natürlichem Senf basierenden Technologie dar", sagte Corey Giasson, CEO von MustGrow. "Wir freuen uns, dass wir potenziell eine natürliche Lösung nicht nur für Landwirte, sondern auch für Haus und Garten anbieten können."Anfang 2020 hat MustGrow eine Reihe von Tests hinsichtlich der Anwendungsmenge mit dem kanadischen National Research Council durchgeführt, um die Anwendbarkeit der auf natürlichem Senf basierenden Technologie von MustGrow zu ermitteln. Bei mehreren Anwendungsmethoden wurde die Herbizidkontrolle nach nur 72 Stunden erreicht - die Versuchspflanzen wurden von der Wurzel aufwärts abgetötet.Angesichts dieser unterstützenden Daten meldete MustGrow Patente für Anwendungsmethoden und Stoffzusammensetzungen für ein nicht selektives Bio-Herbizid an. Das Portfolio an geistigem Eigentum von MustGrow ist eine Plattform für verschiedene Pflanzenschutzkategorien, die darauf abzielt, die globalen Agrarmärkte zu revolutionieren, die traditionell von Produkten auf Chemiebasis dominiert werden.Globaler HerbizidmarktLaut dem Branchennachrichtendienst Phillips McDougall blieb der weltweite Herbizidmarkt auch im Jahr 2018 die dominierende Pflanzenschutzkategorie, auf die 42,7 Prozent des Pflanzenschutzumsatzes entfielen, nämlich 24,6 Milliarden USD (+5,9 Prozent im Jahresvergleich). Dieser Markt soll bis 2023 um 8,9 Milliarden USD wachsen (Quelle: Technavio).Der Bedarf an Bio-Herbiziden nimmt zu, da Landwirte, Verbraucher und Regulierungsbehörden nach Alternativen zu chemisch-synthetischen Produkten suchen. Die Gefahren, die mit dem übermäßigen Einsatz synthetischer Chemikalien verbunden sind, drängen diese Gruppen zu natürlich gewonnenen Bio-Herbiziden, die für sichere, umweltverträgliche und verbraucherfreundliche Profileigenschaften bekannt sind.Über MustGrowMustGrow (CSE: MGRO, OTC: MGROF, Frankfurt: 0C0) ist ein börsennotiertes landwirtschaftliches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher, wissenschaftsbasierter biologischer Lösungen für hochwertige Nutzpflanzen, einschließlich Obst und Gemüse, konzentriert.MustGrow hat eine zu 100 Prozent unternehmenseigene natürliche Lösung entwickelt, die bereits von der US-Umweltbehörde EPA genehmigt wurde. Die Lösung nutzt den natürlichen Abwehrmechanismus von Senfkörnern, um die Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten zu schützen. Es wurden über 110 unabhängige Tests durchgeführt, die die sicheren und wirksamen Vorzeigeprodukte von MustGrow validiert haben.Das Produkt im Granulatformat ist von der EPA in allen wichtigen US-Bundesstaaten und von der PMRA (Pest Management Regulatory Agency) von Health Canada als Bio-Pestizid für hochwertige Nutzpflanzen wie Obst und Gemüse zugelassen. MustGrow hat daraus nun ein flüssiges Format entwickelt, das nach einer behördlichen Genehmigung durch Standard-Tropf- oder Sprühgeräte ausgebracht werden könnte, wodurch Funktionalität und Leistungsmerkmale verbessert werden.Das Unternehmen verfügt über 37 Millionen ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nähere Einzelheiten erhalten Sie unter www.mustgrow.ca.FÜR DAS BOARD "Corey Giasson" Director & CEO Tel: +1-306-668-2652 info@mustgrow.caZukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von MustGrow beeinflussen können.Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen am Gebrauch von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartungsgemäß", "Budget", "schätzt", "beabsichtigt", "rechnet mit" bzw. "rechnet nicht mit", "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Handlungen oder Ergebnisse "eintreten" oder "erzielt werden" "können", "könnten", "würden", oder "dürften".Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von MustGrow wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht gewährleistet werden, dass sie die erwarteten Folgen für - oder Auswirkungen auf - MustGrow haben werden.Diese Risiken sind im Prospekt von MustGrow und anderen regelmäßig von MustGrow bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen (verfügbar unter www.sedar.com) im Detail beschrieben. Die Leser werden wegen genauerer Informationen über MustGrow, die den darin angegebenen Einschränkungen, Annahmen und Anmerkungen unterliegen, auf diese Unterlagen verwiesen.Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.(c) 2020 MustGrow Biologics Corp. Alle Rechte vorbehalten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. 