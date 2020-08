Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise der kalifornische eAuto-Pionier Tesla. Ein Aktiensplit soll weitere kleinere Investoren anlocken und den aktuellen Anlegern eine "Dividende" bieten für ihre Treue. Bei den Verkäufen steht Freenet vor dem Verkauf ihrer Sunrise-Beteiligung an Liberty Global.