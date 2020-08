NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen ist die Wall Street am Mittwoch in den Handel gestartet. Weiterhin hängt das Sentiment an einer Einigung für ein neues US-Konjunkturprogramm. Zwar ringen Republikaner und Demokraten um eine Lösung, doch die Verhandlungen bleiben schwierig. Am Dienstag hatten die Aktienkurse mit einem Ausbleiben weiterer Fortschritten ins Minus gedreht - eine Entwicklung die sich wiederholen könnte. Der Markt rechnet weiterhin fest mit einer Einigung.

"Sollte es keine Einigung geben, dann ist mit einer raschen Korrektur der Märkte zu rechnen", sagt Analyst Nicholas Brooks von Intermediate Capital Group. Stützend wirkt sich zudem eine erneut niedrigere Zahl an Neuinfektionen in den USA aus.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Startglocke 1,0 Prozent auf 27.961 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 1,0 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite rückt um 1,1 Prozent vor.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten haben bislang kaum Auswirkungen. Die Inflation in den USA hat im Juli stärker angezogen als gedacht, was vor allem an höheren Energiepreisen lag. Die Verbraucherpreise stiegen um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. In der Kernrate, ohne die besonders volatilen Preise für Energie und Lebensmittel, kletterten die Preise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten hier lediglich eine Rate von 0,2 Prozent erwartet.

Harris-Nominierung dürfte zunächst ohne Marktreaktion bleiben

Im Blick des Marktes dürfte auch die Nominierung von Kamala Harris als Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin stehen. Mit ihrer Ernennung rutscht Präsidentschaftskandidat Joe Biden in Wirtschafts- und Steuerfragen deutlich weiter nach links, heißt es. Ob die Börse dieses Risiko bei einem Wahlsieg schon eingepreist habe, sei fraglich. Andere Händler sehen aber gerade dadurch erhöhte Chancen für eine Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump, was die Börsen steigen ließe.

Die Analysten der UBS rechnen allerdings kurzfristig mit keiner Marktreaktion, denn eine solche mögliche Entscheidung für Harris habe sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet.

Goldpreis mit leichter Erholung - Ölpreise legen zu

Mit Gewinnen zeigen sich die Ölpreise. Die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten einen Rückgang um 4,4 Millionen Barrel gezeigt. Nun werde auf die offiziellen Daten am Nachmittag gewartet, heißt es. Die pessimistischen Aussagen der Opec belasten dagegen nicht. Die Coronavirus-Pandemie dürfte noch schlimmere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und ihren Ölbedarf haben als bisher erwartet, heißt es im Monatsbericht. Für das Jahr 2020 wird mit einem Nachfragerückgang um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 2,0 Prozent auf 42,43 Dollar, Brent legt um 1,8 Prozent auf 45,31 Dollar zu.

Der Goldpreis erholt sich etwas von den kräftigen Vortagesabgaben, wobei zwischenzeitlich der tiefste Stand seit vier Wochen markiert wurde. Mit den stockenden Verhandlungen in den USA um ein weiteres Konjunkturprgramm profitiere das Edelmetall wieder etwas von seinem Status als "sicherer Hafen", heißt es. Die Feinunze verteuert sich um 1,5 Prozent auf 1.940 Dollar.

Der Dollar kann zwischenzeitliche leichte Gewinne nicht verteidigen. Für den Dollar-Index geht es um 0,3 Prozent nach unten. Mit den US-Inflationsdaten verstärken sich die Abgaben im Dollar leicht, der Euro steigt zwischenzeitlich bis auf 1,18 Dollar. Die Blicke seien aber vor allem auf die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein Konjunkturprogramm gerichtet, heißt es.

Die US-Anleihen bleiben weiter nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Titel erhöht sich um 2,4 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

Tesla mit geplantem Aktiensplit gesucht

Bei den Einzelwerten steigt die Tesla-Aktie um 5,4 Prozent. Der US-Elektroautobauer will seine Aktie handelbarer und für Kleinanleger besser zugänglich machen. Der Konzern kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 an. Die Maßnahme soll am 31. August wirksam werden.

Die Titel von Moderna gewinnen 5,3 Prozent. Das Pharmaunternehmen hatte einen Deal mit der US-Regierung verkündet. Die Gesellschaft wird 100 Millionen Impfdosen ihres noch in der Entwicklung befindlichen Impfstoffes gegen Covod-19 veräußern und dafür über 1,5 Milliarden Dollar erhalten. Zudem wurde die Option zur Lieferung weiterer Dosen im Umfang von 400 Millionen vereinbart. Zuletzt hatten Studien mit dem Wirkstoffkandidaten Erfolge gezeigt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.960,84 0,99 273,93 -2,02 S&P-500 3.365,35 0,95 31,66 4,17 Nasdaq-Comp. 10.898,24 1,07 115,41 21,46 Nasdaq-100 10.996,80 1,11 120,72 25,92 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,4 0,15 -105,7 5 Jahre 0,28 1,0 0,28 -163,9 7 Jahre 0,49 1,6 0,47 -175,8 10 Jahre 0,67 2,4 0,64 -177,8 30 Jahre 1,35 2,4 1,33 -171,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:55 Uhr Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1797 +0,46% 1,1732 1,1778 +5,2% EUR/JPY 125,90 +0,65% 125,27 125,35 +3,3% EUR/CHF 1,0750 -0,17% 1,0764 1,0781 -1,0% EUR/GBP 0,9042 +0,51% 0,8995 0,8992 +6,8% USD/JPY 106,72 +0,19% 106,78 106,47 -1,9% GBP/USD 1,3046 -0,05% 1,3043 1,3096 -1,6% USD/CNH (Offshore) 6,9345 -0,11% 6,9471 6,9408 -0,5% Bitcoin BTC/USD 11.487,51 +1,68% 11.337,76 11.526,47 +59,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,43 41,61 +2,0% 0,82 -26,6% Brent/ICE 45,31 44,50 +1,8% 0,81 -27,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.940,24 1.912,40 +1,5% +27,84 +27,9% Silber (Spot) 25,79 24,83 +3,9% +0,97 +44,5% Platin (Spot) 939,25 933,50 +0,6% +5,75 -2,7% Kupfer-Future 2,87 2,88 -0,3% -0,01 +1,7% ===

