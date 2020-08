Der Tech-Riese punktet aktuell nahezu wöchentlich mit neuen Top-Nachrichten. Noch im April hieß es, dass die Einführung von Surface Duo verschoben wird. Wie heute bekannt wurde, wird es nun nun doch bereits in diesem Jahr auf den Markt gebracht.Microsoft kündigte am Mittwoch an, das Surface Duo bereits am 10. September für einen Preis von 1.399,99 Dollar herauszubringen. Das Gerät ist ein Android-basiertes Smartphone mit zwei separaten Bildschirmen, das sich auf- und zuklappen lässt. Es ermöglicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...