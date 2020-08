Wie das Nachrichtenportal "EU-info.de' mitteilt, werden die Außenminister der EU-Staaten voraussichtlich noch in dieser Woche in einer außerplanmäßigen Videokonferenz über die neuesten Entwicklungen in Belarus sowie im Streit um Erdgas im Mittelmeer beraten.Daneben ist ein weiteres Thema der Beratungen die dramatische Lage im Libanon nach der Explosionskatastrophe in Beirut.Der Auswärtige Dienst der EU wollte die Beratung aber zunächst noch aber nicht bestätigen.Mit Blick auf die massiven Unregelmäßigkeiten bei der umstrittenen Präsidentenwahl und die anschließende Welle von Polizeigewalt in Belarus soll es unter anderem um eine mögliche Reaktivierung von Sanktionen gegen die Staatsführung von Belarus gehen. Die laufenden Proteste, begleitet von Vorwürfen der Wahlfälschung, sind die größten in der Geschichte des Staates Belarus.

