Die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2020. Die Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2020 stand unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 um 10,3 % auf EUR 52,2 Mio. (H1 VJ: EUR 58,2 Mio.). Der VDMA weist in seinem Halbjahresbericht 2020 für die industrielle Bildverarbeitung einen zweistelligen Umsatzrückgang in Europa aus, insbesondere für die europäischen Märkte außerhalb Deutschlands einen massiven Branchenumsatzrückgang von 20 %. STEMMER IMAGING profitierte ...

