Aktien von Fluggesellschaften und von anderen Luftfahrt-Unternehmen, die sich von der Corona-Krise bislang am wenigsten erholt haben, standen in den vergangenen Tagen auf den Einkaufszetteln der Anleger. Zeitweilig gab es ordentliche Kurssteigerungen. Doch am Mittwoch verfliegt die Euphorie schon wieder. MTU ist im DAX neben Wirecard größter Tagesverlierer, Airbus und Fraport schwächeln im MDAX.Die Aktien von Unternehmen der Luftfahrtbranche stehen wieder unter Druck. In Europa geben am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...