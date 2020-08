Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG Linz (pta040/12.08.2020/17:00) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten Name: S&T AG Legal Entity Identifier (LEI): 5299002PSXXMVHB26433 Straße, Hausnr: Industriezeile 35 PLZ: 4021 Ort: Linz, Österreich 2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Ninety One Limited Registrierter Sitz, Staat: Cape Town, Südafrika Juristische Person: Ninety One Plc Registrierter Sitz, Staat: London, Vereinigtes Königreich 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Ninety One UK Ltd and Ninety One SA (Pty) Ltd 5. Datum der Schwellenberührung 10.08.2020 6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % (Summe Summe Anteile in % (Summe Gesamtzahl Stimmrechte (Summe 7.a.) 7.b.1.+ 7.b.2.) 7.a. + 7.b.) des Emittenten neu 4,02 0,00 4,02 66.096.103 letzte 3,99 0 3,99 Mitteilung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte die zu Aktien gehören ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000A0E9W5 0 2.654.571 0,00 4,02 Summe: 2.654.571 4,02 b.1. Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: b.2. Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Summe: 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Ninety One Plc 2 Ninety One Limited 3 Ninety One UK 1 4,01 4,01 Limited 4 Ninety One SA 2 0,01 0,01 (Pty) Ltd 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: N/A 10. Sonstige Informationen: Investec Asset Management Ltd and Investec Asset Management (Pty) changed their names on 16 March 2020, following the demerger from the Investec Group, to Ninety One UK Ltd and Ninety One SA (Pty) Ltd respectively This disclosure is submitted on behalf of Ninety One plc and Ninety One Ltd acting together under a dual listed company structure. Ninety One UK Limited and Ninety One SA (Pty) Ltd have been granted the power by their clients to make decisions with respect to voting discretion in relation to the shares herein, but do not directly hold them. Datum 12.08.2020 (Ende) Aussender: S&T AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Nicole Nagy, Investor Relations Tel.: +43 (1) 801911196 E-Mail: nicole.nagy@snt.at Website: www.snt.at ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597244400372 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 12, 2020 11:00 ET (15:00 GMT)





