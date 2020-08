FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 13. August: TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 06:45 DEU: Stratec, Q2-Zahlen (Call 14.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen (Presse-Call 11.30 h) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/20 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (Pk online 10.00 h) 07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 h Call) 07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (Call 11.00 h) 07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Bauer, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Procredit Holding, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: SGL Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: 1&1 Drillisch, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:30 DEU: SLM Solutions, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: SAF-Holland, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: GFT-Technologie, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (Call 9.15 h) 08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen (Call 11.00 h) 08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen (Call 11.00 h) 08:00 DEU: Westwing Group, Q2-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Q2-Zahlen (Presse-Call 8.30 h) 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online) 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen 18:30 DEU: Home24, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHN: Alibaba, Q1-Zahlen DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen (detailliert) DEU: Va-Q-Tec, Halbjahreszahlen DEU: Biotest, Halbjahreszahlen DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen (detailliert) USA: Macy's, Q2-Zahlen USA: Applied Materials, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/20 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/20 08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig) 08:00 DEU: Großhandelspreise 07/20 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Online-Pk des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte e.V. (VEH) zu Heizölpreisen und Modernisierungsbedarf bei Heizungen 11:00 DEU: Pk Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zum Abschlussbericht. "Zukunft der Sozialversicherungen: Beitragsbelastung dauerhaft begrenzen", u.a. mit Kommissionsvorsitzendem Martin Werding und BDA-Hauptgeschäftsführer Alexander Gunkel 13:00 DEU: Grünen-Chefin Annalena Baerbock besucht die Bayer AG und diskutiert u.a. mit Bayer-Chef Werner Baumann USA: Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Slowenien ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi