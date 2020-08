… "auf dem Weg zur Profitabilität". Die Aktie des Betreibers digitaler Handelsplattformen in Afrika, rechtlicher Sitz in Berlin, inkubiert von ROCKET INTERNET, verlor heute nach Quartalszahlen (berichtet in Euro) bis zu 31 %.



Der Umsatz sank auf 34,9 Mio. € (- 10 %), obwohl die Zahl der aktiven Nutzer (Jahresbasis) auf 6,8 Millionen wuchs, rund 40 % mehr als vor einem Jahr. Das operative Defizit wurde von 66,6 Mio. auf 37,6 Mio. € reduziert, der Nettoverlust von 67,8 auf 39,3 Mio. € verkleinert, aber:



Das gesamte bei JUMIA im Q2 abgewickelte eCommerce-Volumen sank um 13 % auf 228 Mio. € und auch für den Rest des Jahres ist laut Management mit einer schwachen Entwicklung zu rechnen. Anleger sind jedoch im Zeichen der Pandemie beim eCommerce kräftige Zuwächse gewohnt.



Im April 2019 wurde JUMIA zum Emissionspreis von 14,50 $ je ADS an die NYSE gehievt. Im ersten Hype ging es hoch auf 49,77 und dann gemächlich runter bis 2,15 $ Mitte März. Zwischenzeitlich war JUMIA ein Ten-Bagger mit der Spitze bei 23,90 $ am 4. August.



Nach der heutigen herben Kurslücke sind es noch 11,88 $, Börsenwert um 930 Mio. $. ROCKET INTERNET, nach dem IPO noch mit 11 % an JUMIA beteiligt, hatte sich schon vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie komplett von den Anteilen getrennt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

