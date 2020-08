Medienmitteilung

Zug, 12. August 2020

HBM Healthcare Investments profitiert kräftig vom Börsengang von Cathay Biotech; Innerer Wert je HBM-Aktie steigt um CHF 32.20 (+13.7%); Anteil der Cathay Beteiligung erhöht sich auf 24 Prozent des Nettovermögens

Der Börsengang von Cathay Biotech (Chinesischer Name: ??????????????) (SSE STAR Market: 688065), einem bislang privaten Unternehmen im Portfolio der HBM Healthcare Investments, an der chinesischen Technologiebörse in Shanghai («SSE STAR Market») verlief sehr erfolgreich.

Das Unternehmen platzierte 41.66 Millionen neue Aktien zum Preis von CNY 133.45 je Aktie und nahm dadurch CNY 5.56 Milliarden (CHF 733 Mio.) an neuem Kapital auf. Am heutigen ersten Handelstag legte die Aktie um 17.6 Prozent zu und schloss bei CNY 157.00.

HBM Healthcare Investments hält 29.6 Millionen Aktien von Cathay, entsprechend einem Besitzanteil von 7.1% am Unternehmen. Auf Grundlage des heutigen Tagesschlusskurses beläuft sich der Wert der Beteiligung auf CNY 4.65 Milliarden (CHF 613 Mio.). Seit 2006 investierte HBM Healthcare Investments CNY 282 Millionen (CHF 37 Mio.) in Cathay. Die Beteiligung war bisher mit CNY 1.593 Milliarden (CHF 210 Mio. / CNY 53.80 je Aktie) bewertet.

Aufgrund der Lock-up Periode von 36 Monaten bewertet HBM Healthcare Investments die Beteiligung mit einem Abschlag zum Börsenkurs von anfänglich 18 Prozent. Dieser wird linear über die Laufzeit reduziert (0.5 Prozent pro Monat). Zusätzlich werden die bei einem Verkauf der Beteiligung allfällig in China geschuldete Kapitalgewinnsteuer und weiteren Abgaben separat zurückgestellt. Auf dieser Bewertungsgrundlage erhöht sich der innere Wert je HBM-Aktie (NAV) um CHF 32.20 (+13.7%). Der berücksichtigte Lock-up Diskont entspricht einem Wert von CHF 12.15 je Aktie.

Durch die Neubewertung von Cathay wächst das Nettovermögen von HBM Healthcare Investments auf rund CHF 1.9 Milliarden an. Davon entfällt knapp 24 Prozent auf den netto Buchwert der Cathay Beteiligung (nach Lock-up Diskont und Steuerrückstellung). Künftige Kurs- und Währungsschwankungen auf der Cathay Beteiligung können somit einen entsprechenden Einfluss auf den NAV von HBM Healthcare Investments haben.

Über Cathay Biotech

Cathay ist ein auf die synthetische Biologie und andere Gebiete fokussiertes High-Tech-Unternehmen, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von neuen Materialien beschäftigt, die auf biologischen Herstellungsprozessen beruhen. Die derzeit vermarkteten Produkte des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf die Wertschöpfungskette der Polyamidindustrie, d.h. auf biobasiertes Polyamid und Rohstoffe, die für die Herstellung von biobasiertem Polyamid verwendet werden können, darunter DC12 (Laurinsäure), DC13 (Brassylsäure) und bio-basiertes 1,5-Diaminopentan. Cathay ist eines der weltweit führenden Unternehmen, das die Bioproduktion von neuen Materialien in industriellem Massstab einsetzt.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, Tel. +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.