ZÜRICH (Dow Jones)--Eine rundum freundliche Stimmung hat am Mittwoch den Handel an der Schweizer Börse bestimmt. Der SMI profitierte auch davon, dass Technologieaktien untergewichtet sind, denn seit einiger Zeit schichten Anleger weltweit von dort um in konjunktursensitve Werte. Ein großer Teil der Technologieaktien hatte sich in der Corona-Krise günstig entwickelt, weil diese Unternehmen aufgrund ihrer Geschäftsmodelle von der Pandemie profitierten. Nun setzen die Anleger stärker auf eine allmähiche Normalisierung und kaufen die zurückgebliebenen "Corona-Verlierer".

Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 10.279 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 42,17 (zuvor: 42,01) Millionen Aktien.

Im Blick stand der Mobilfunkanbieter Sunrise aus Zürich. Der US-Medienkonzern Liberty kommt bei Sunrise zum Zuge. Der Verwaltungsrat empfahl seinen Aktionären die Annahme des Liberty-Angebots mit einem Unternehmenswert von 6,8 Milliarden Franken oder 110 Franken je Aktie in bar, wie Sunrise mitteilte. Liberty will Sunrise mit seiner Schweizer Kabelnetz-Tochter UPC zusammenführen. Ein früherer Anlauf war 2019 hauptsächlich an Sunrise-Großaktionär Freenet gescheitert, der sein Paket von 24,42 Prozent nun aber andienen will. Sunrise sprangen um knapp 27 Prozent auf 109,30 Franken in die Höhe. Die Aktie des Wettbewerbers Swisscom verteuerte sich um 2,5 Prozent.

Die Finanzwerte setzten ihre jüngste Rally fort. Ein Grund sind die höheren Realzinsen, die den Banken das Geschäft erleichtern. Am Mittwoch lagen überdies Inflationsdaten aus den USA über den Erwartungen, was auf längere Frist ein Hindernis für die Ultraniedrigzins-Politik der US-Notenbank darstellen könnte. Credit Suisse gewannen 1,8 Prozent, UBS 0,7 Prozent, Swiss Re 1,2 Prozent und Zurich Insurance 1,2 Prozent.

Gut unterstützt wurde der Markt von den Schwergewichten Nestle (+0,9 Prozent), Novartis (+1,6 Prozent) und Roche (+1,4 Prozent). Die Luxusgüterwerte Richemont (+0,8 Prozent) und Swatch (+1,7 Prozent) zeigten sich erholt von ihrer Schwäche seit Jahresbeginn. Mit der Sorge um das China-Geschäft fielen die Aktien auf Jahressicht im 20 Prozent, während der SMI lediglich 4 Prozent verloren hat.

August 12, 2020

