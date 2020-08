Der wochenlange Gleichlauf zwischen Gold und Aktien ist vor zwei Tagen zusammengebrochen. Die Anleger erwarten eine konjunkturelle Erholung und gehen aus dem sicheren, aber nicht verzinsten Hafen Gold raus, um vor allem in den vergangenen Tagen die Aktien zu kaufen, die sie zuvor in die Schublade "Krisenverlierer" gesteckt hatten. Dabei überwiegt die Hoffnung, dass in Washington die Anschlussfinanzierung für die Arbeitslosenunterstützung von neuen konjunkturellen Stützungsmaßnahmen flankiert wird. ...

