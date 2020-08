Zürich (ots) - Der ägyptische Touristik-Unternehmer Samih Sawiris beteiligt sich an einer Finanzierungsrunde beim Zürcher Reise-Startup The Trip Boutique. Das schreibt die "Handelszeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe. The Trip Boutique wurde 2017 in Zürich gegründet und funktioniert im Bereich der Städtereisen als persönliche und individualisierte Online-Reiseplanerin. Neben Sawiris ist auch die vormalige Booking.com-Managerin Elisabeth Stevens an der Seed-Runde bei The Trip Boutique beteiligt. Zur Höhe der Finanzierungsrunde machte das Unternehmen keine Angabe.



