Zürich (ots) - Wer ein, zwei Tage oder gar ganz im Homeoffice arbeiten darf, kann sich weiter weg von den wirtschaftlichen Grosszentren nach einem Eigenheim umsehen. Denn Homeoffice macht Wohneigentum in den Vororten attraktiver. In welchen Gemeinden derzeit die attraktivsten Wohnungen und Häuser auf Käufer warten, hat das auf Immobiliendaten spezialisierte Beratungshaus Pricehubble exklusiv für die "Handelszeitung" errechnet. Als Vororte kamen nur jene in Frage, die mit dem ÖV innert 40 Minuten erreichbar sind. So ist die Gemeinde Birr für alle mit Arbeitsort um den Zürcher Hauptbahnhof am attraktivsten. Dort lässt sich eine 4,5-Zimmer-Eigentumswohnung mit 100 Quadratmetern Wohnraum für knapp über eine halbe Million Franken kaufen, während in der Stadt selber kaum eine für unter 1,5 Millionen Franken zu finden ist. Analysiert wurden neben mehreren Arbeitsorten in Zürich auch Basel, Bern und St. Gallen.



