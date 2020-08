(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.08.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch teils deutlich fester. Im deutschen Handel ziehen Freenet stark an, während es an der Wall Street für Tesla und AMD weiter nach oben geht. Der DAX verbessert sich um 0,7 Prozent auf 13.042 Punkte, gestützt von Daimler, BASF und Continental. Auf der anderen Seite stehen Wirecard, MTU Aero und Infineon. Der MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...