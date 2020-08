FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Der DAX setzte sich weiter nach oben von der 13.000er-Marke ab. Die gut erholte Industrieproduktion in der Eurozone im Juni sorgte für Konjunkturoptimismus, denn sie sprang um 9,1 Prozent an. Entsprechend gesucht waren konjunkturnahe Branchen wie Auto-, Finanz- und Chemiewerte. Der DAX stieg um 0,9 Prozent auf 13.059 Punkte.

Stützend wirkte auch die positive Reaktion der US-Börsen auf die Benennung von Kamala Harris als Vizepräsidentenkandidatin. Kritisch wurde indes der deutliche Anstieg der US-Inflation gesehen. Die Verbraucherpreise stiegen um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was deutlich stärker als die erwarteten 1,2 Prozent war. Dadurch rückt nun das Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent schneller als erwartet in den Blick.

Hausse bei Freenet

Die Aktien von Freenet haussierten um 16,8 Prozent, nachdem ihre Schweizer Telekomtochter Sunrise an Liberty für 1,216 Milliarden Franken verkauft wird. Damit könnten sie den Verschuldungsgrad senken, der die Aktie in der Vergangenheit belastet hatte. Zudem hofft die Börse nun auf Aktienrückkäufe. Sunrise sprangen um 26,8 Prozent.

Im DAX schlossen fast alle Titel im Plus, besonders gesucht waren Konjunkturaktien. BASF stiegen um 1,7 Prozent, bei den Finanzwerten kletterten Allianz um 0,8 Prozent und Deutsche Börse um 2,5 Prozent. Bei den Stahlwerten stiegen Salzgitter um 4,1 Prozent, hier haben die Analysten der DZ Bank zudem den fairen Wert erhöht.

Eon leiden unter geringerer Stromnachfrage

Eon konnten sogar noch um 0,3 Prozent zulegen, obwohl die Jahresprognose gesenkt wurde. Durch die wegen Corona stillgelegten Industriekapazitäten sank der Stromverbrauch im zweiten Quartal um 10 Prozent. Analysten hatten dies aber erwartet und hoffen, dass Corona-Effekte nun bilanziell verarbeitet sind. Die Mittelfristziele bestätigte der Versorger.

Volatil zeigte sich die Tui-Aktie. Nach bis zu 5 Prozent Plus schlossen sie 4,1 Prozent tiefer, obwohl sie weitere 1,2 Milliarden Euro Staatshilfe erhalten. Als Problem identifizierten Händler aber, dass man damit noch lange keine Kunden gewinne. Nur Aussagen zur Buchung oder Wiedereröffnung von Destinationen stünden im Fokus.

Leoni rutschten nach einem Zwischenspurt um 4,5 Prozent ins Minus. Der Auto-Zulieferer hat wie erwartet schwache Zweitquartalszahlen vorgelegt. Jedoch hofft man, den Tiefpunkt der Belastungen durch Corona im April erreicht zu haben.

Um 54 Prozent haussierten die Aktien des Online-Reifenhändlers Delticom. Hier überraschte ein erhöhter Gewinnausblick. "Die Restrukturierung scheint nun Früchte zu tragen", sagte ein Händler. Allerdings bleibe abzuwarten, ob der Turnaround auch nachhaltig sei. Denn den Umsatzausblick habe man leicht gesenkt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 62,4 (Vortag: 77,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,69 (Vortag: 3,65) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und zwei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.058,63 +0,86% -1,44% DAX-Future 13.060,00 +0,92% -0,07% XDAX 13.066,66 +1,86% -0,52% MDAX 27.781,23 +0,62% -1,88% TecDAX 3.104,32 +0,75% +2,96% SDAX 12.535,86 +0,62% +0,19% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,20 -72 ===

