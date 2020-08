Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR Leverkusen (pta044/12.08.2020/18:00) - Mitteilung Angaben zu den Personen, die 1 Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Herr Prof. Dr. Hermann Lübbert 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer 3 am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Biofrontera AG b) LEI 391200D6GFSVFGFQTL13 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI des Instruments Kennung DE0006046113 b) Art des Geschäfts Sonstiges Zeichnung von 5848 Pflichtwandelschuldverschreibungen im Rahmen einer Ausübung von Bezugsrechten bei der Ausgabe einer nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung 2020/2021 (WSV) durch die Biofrontera AG. Der Bezugspreis für jede der Teilschuldverschreibungen wurde auf 100 % ihres Nennwerts von je EUR 3,00 festgelegt. c) Preis(e) Volumen 3,00 EUR 17.544,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 3,00 EUR 17.544,00 EUR e) Datum des Geschäfts 10.08.2020 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes (Ende) Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Nasdaq [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597248000386 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 12, 2020 12:00 ET (16:00 GMT)





