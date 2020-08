Am Aktienmarkt findet der S&P 500 gegenwärtig keine klare Richtung. Das Aktienbarometer gewinnt 26 Punkte. Unverändert ist die Stimmung heute am Aktienmarkt. Der S&P 500 gewann nur minimal um 0,15 Prozent an Wert. Zuletzt notierte der Auswahlindex bei 3.385 Punkten. Diese Aktien können aktuell zulegen Herausragende Wertpapiere im Index sind aktuell die Titel von AMD: /amd-aktie, Qualcomm: /qualcomm-aktie und Nvidia: /nvidia-aktie.

