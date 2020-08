NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post von 40 auf 43 Euro angehoben und sie auf der "Conviction Buy List" belassen. Die starke Geschäftsentwicklung des Logistikkonzerns dürfte sich auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gergolet verwies vor allem auf den sprunghaften Anstieg des Online-Handels, von dem die Post profitieren dürfte sowie auf eine allmähliche Erholung im Versandgeschäft DHL Express./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

DEUTSCHE POST-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de