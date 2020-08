MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse muss sich Knall auf Fall einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende Bernd Eulitz scheide zum Monatsende im "gegenseitigen Einvernehmen" aus, teilte das Unternehmen am Mittwochabend überraschend in München mit.



Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet. Die Aufgaben des Managers würden in der Übergangszeit von den weiteren Vorstandsmitgliedern wahrgenommen. Der Aktienkurs von Knorr-Bremse reagierte auf Tradegate zunächst kaum auf die Neuigkeit./he/ck

