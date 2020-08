FRANKFURT (Dow Jones)--Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hätte nach Einschätzung führender Meinungsforscher die größten Erfolgsaussichten als Kanzlerkandidat der Unionsparteien. Söder liege derzeit in Umfragen mit Abstand vorne - "in der Gesamtbevölkerung und erst recht bei Unionsanhängern", sagte der Geschäftsführer des Umfrage-Instituts Infratest-Dimap, Michael Kunert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Kunert betonte: "Die meisten nehmen Söder in Corona-Zeiten als einen guten Krisen-Manager wahr."

Meinungsforscher Kunert geht davon aus, dass das aggressive Auftreten Söders in der Flüchtlingskrise in der Öffentlichkeit keine negativen Nachwirkungen für ihn habe. Gleichzeitig komme der CSU-Chef aber auch weiterhin gut im konservativen Lager an. "Ich glaube, dass Söder auch bei Menschen punkten kann, die überlegen, AfD zu wählen", sagte Kunert. Der Wirtschaftsexperte Friedrich Merz "wäre an dieser Flanke nicht zwingend erfolgreicher". Und Merz habe auch "in Richtung Mitte die schlechteren Karten als Söder".

