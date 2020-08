OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zum gesellschaftlichen Zusammenhalt:



"Trotz Corona-Krise hat der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland nicht nachgelassen, sondern ist zuletzt sogar etwas stärker geworden. Hilfe für Schwache und für Alte, Anerkennung für die "Helden des Alltags": All das hat das Bild der vergangenen Monate geprägt, ebenso wie ein überraschend flexibler Staat, der die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Krise mit beispiellosen Hilfsprogrammen zu lindern versucht. Auch wenn das nicht ewig so weitergehen kann, besteht eine gute Chance, das Blatt zu wenden. Voraussetzung dafür ist aber, dass Corona das Land nicht in einen neuen Lockdown zwingt. Im Zweifel ist deshalb Vorsicht angesagt, wenn es darum geht, die Beschränkungen des öffentlichen Lebens weiter zu lockern. Auch das ist eine Frage des Zusammenhalts."/yyzz/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de