DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zur Schule in Corona-Zeiten:



"Volle Klassenzimmer bei deutlich steigenden Infektionszahlen - kann das gutgehen? Es muss! Ein weiteres Halbjahr Homeschooling wäre für Schüler, Eltern und Lehrer ein Unglück. Natürlich birgt die flächendeckende Rückkehr zum Präsenzunterricht Risiken. Mit Blick auf die Bildungskarrieren unserer Kinder müssen wir diese Risiken auf uns nehmen und dafür an anderer Stelle besonders vorsichtig sein, etwa bei der Zulassung von Zuschauern in Fußballstadien."/yyzz/DP/he

