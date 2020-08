KOLUMNE WOLFGANG KUCKERTZ Sie müssen sich 15 Stunden pro Jahr weiterbilden. Dabei dürfte es sich durchschnittlich nur um 0,83 Prozent Ihrer jährlichen Arbeitszeit handeln. Die Weiterbildungszeit ist also ein rares und kostbares Gut. Denken Sie unternehmerisch. Sehen Sie die 15 Stunden als eine Investition in Ihr mit Abstand wichtigstes Produktionsmittel - in Ihr Know-how. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...