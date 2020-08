Die runde Marke von 13.000 Punkten wurde gestern nun auch für den Schlusskurs auf der Kursliste erreicht. Damit vollzieht sich der Trend weiter aufwärts und könnte an die Juli-Bewegung anknüpfen. Euphorie nicht nur wegen Tesla In der Vorbörse kam es bereits zu einem leichten Anstieg, der das Kaufsignal von gestern gleich zum Start in den Tag auslöste (Rückblick): Kaufsignal am Mittwoch im DAX Damit war die Basis gelegt, auf der Oberseite Druck zu ...

