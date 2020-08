Der Kurssturz des Goldpreises unter die Marke von 1.900 Dollar war von temporärer Natur. Mittlerweile notiert er wieder deutlich darüber.Die Fed äußerte sich bezüglich der Perspektiven der US-Wirtschaft am Mittwochabend wenig optimistisch. Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten besonders stark für die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl ...

