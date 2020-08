In unserer Reihe "Was macht eigentlich …?" stellen wir euch regelmäßig Berufe und Funktionen aus der neuen, digitalen Arbeitswelt vor. Dieses Mal erklären wir euch, was ein Technical Writer so macht. Die Aufgabe eines Technical Writer ist es im Wesentlichen, moderne Technik verständlich zu vermitteln. In Deutschland ist für den Beruf des Technical Writer auch die Bezeichnung Technischer Redakteur geläufig. International werden Technische Redakteurinnen auch Technical Editor, Technical Author, Technical Communicator oder je nach Fachrichtung und Ausrichtung auch Information Developer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...