FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTINH XFRA DE0006200108 INDUS HOLDING AG 0.800 EURPA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.042 EURMLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.179 EURBU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.425 EUR7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.042 EUR2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.212 EUR4AH1 XFRA ID1000125503 ACE HARDWARE INDON. RP 10 0.001 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.030 EURSBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.255 EUR03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.106 EUR15B XFRA ID1000127806 SEMEN BATURAJA RP 100KR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. O.N. 0.115 EURA781 XFRA CA8520662088 SPROTT INC. 0.195 EURCBM XFRA US20786W1071 CONNECTONE BANCORP INC. 0.076 EUR3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. 0.086 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.085 EURAP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.569 EURXRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EURLN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.127 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EURM07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.365 EURKJ7 XFRA US73688F1021 PORTMAN RIDGE FIN. DL-,01 0.051 EURBJR XFRA US05561Q2012 BOK FINL CORP. DL-,00006 0.433 EURG8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.127 EURGNU1 XFRA MHY2685T1313 GENCO SHIP.+TRDG DL-,01 0.017 EURYJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.042 EURDNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.076 EURD0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.045 EUR3R4 XFRA US75419T1034 RATTLER MIDSTREAM LP 0.246 EURCXWV XFRA DE000A1110J4 BRW BALANCE.RETURN PLUS V 3.600 EUR1AC XFRA US70932M1071 PENNYMAC FIN.SVCS DL-,01 0.127 EUR