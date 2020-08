FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MJS XFRA AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT STAPLED

CID XFRA US2044096012 CIA EN.GER.ADR PFD NV 1

S8N XFRA SG1H97877952 SEMBCORP MARINE SD-,10

S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10

GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

JU3A XFRA LU0329070675 JUP.GL.FD-J.CH.SEL.LEOA

XFRA CA89132P1080 TORQUE ESPORTS CORP.

